水源路傍晚4點多發生水管爆裂，炸得路面殘破不堪。（何冠嫻翻攝）

頭份市水源路1日傍晚4點多驚傳地下水管爆裂，長約50公尺路段出現巨大裂痕，多處坑洞最深約有半公尺，畫面怵目驚心，所幸未釀傷亡，自來水公司也急忙趕抵處理，警方封閉全路段，提醒民眾繞道而行。

頭份市水源路419號前道路，地下水管突然爆炸，路面出現多處裂痕坍陷、積水嚴重，長約50公尺的路段全面癱瘓，警方趕緊封閉路段。自來水公司也派員與廠商到場處理，並暫時停止出水，經初步勘查為永和山水庫輸往淨水場1條直徑1.35公尺原水管破裂，將盡快查明原因並著手搶修。

(中時 )