頭份水源路地下水管爆裂 道路裂痕怵目驚心 19:062019/07/01 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 頭份市水源路水管爆裂，路面出現多處裂痕、坑洞。（何冠嫻翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 水源路傍晚4點多發生水管爆裂，炸得路面殘破不堪。（何冠嫻翻攝） 頭份市水源路1日傍晚4點多驚傳地下水管爆裂，長約50公尺路段出現巨大裂痕，多處坑洞最深約有半公尺，畫面怵目驚心，所幸未釀傷亡，自來水公司也急忙趕抵處理，警方封閉全路段，提醒民眾繞道而行。 頭份市水源路419號前道路，地下水管突然爆炸，路面出現多處裂痕坍陷、積水嚴重，長約50公尺的路段全面癱瘓，警方趕緊封閉路段。自來水公司也派員與廠商到場處理，並暫時停止出水，經初步勘查為永和山水庫輸往淨水場1條直徑1.35公尺原水管破裂，將盡快查明原因並著手搶修。 (中時 ) #水管 #路段 #頭份 #水源路 #地下水 也許您會感興趣 推薦閱讀 反頭份納骨塔 術後婦女昏厥 04:102019/06/27 地方新聞 消滅病媒蚊防疫 頭份7月起全市噴藥 18:312019/06/28 生活 這天起防大雨 專家：低壓將帶水管來 08:222019/07/01 生活 社會熱門新聞 林邊鎮安、南州萬華「陸龍捲」一片狼藉 6旬嬤直喊阿彌陀佛 - 社會 - 中時 發抖浴室做愛床 董娘偷吃兒導師1年200多次 - 社會 男臀部毛囊發炎到中醫大就醫後死亡 家屬帶遺照和骨灰罈回診 - 社會 - 中時 崩潰！男下體有硬塊 切掉才知道... - 社會 汐止車禍 吳姓警員傷重不治 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。