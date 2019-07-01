連辦8年的台南夏日音樂節20日下午在將軍漁港登場，今年有搖滾天團八三么、金曲浪子茄子蛋、創作情歌王子蕭秉治、實力派女歌手陳芳語與百大電音女王RayRay重量級卡司，民眾可免費入場看3小時演出，台南市觀旅局預估近萬人共襄盛舉。

台南夏日音樂節被稱為「將軍吼」，過去都趁暑假期間在將軍漁港舉辦，帶動濱海觀光業，今年除了現場有文創市集與胖卡美食車隊，漁港大樓2樓有新餐廳營業，業者提供海鮮塔火鍋、螃蟹粥等海產大餐，加上漁港旁打造觀日平台，民眾可以吃美食、看美景兼欣賞音樂會。

將軍區最近還有雲家南管理處的沙雕展，鄰近的七股鹽山也有鹽雕展、七股海鮮節等活動，民眾可來趟夏日濱海一日遊，感受將軍吼活動的熱力。

台南市觀旅局表示，過去「將軍吼」音樂會的觀眾都接近上萬人，今年演唱者包括亞洲搖滾樂團八三夭、金曲浪子茄子蛋、唱跳小天王鼓鼓 呂思緯、創作情歌王子蕭秉治 廷廷、實力派女歌手陳芳語、聲林之王冠軍新秀李友廷，以及百大電音女王DJ RayRay等人，都是華語流行樂壇重量級卡司，預估觀眾將超過1萬人。

台南市政府今年與雄獅、東南、KKDAY共3家旅行社合作，促銷台南濱海觀光，民眾買旅遊行程可進到演唱會搖滾區近距離觀賞，活動詳情可參考「台南夏日音樂節」臉書粉絲團。

(中時 )