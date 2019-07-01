南強工商表演藝術科2年級的邵奕玫外型嬌小可愛，還擁有一雙迷濛電眼，化妝打扮後激似TWICE成員周子瑜，剛上高一就已是校園中的嬌點人物，並被經紀公司簽為旗下演員。（譚宇哲翻攝）

南強工商表演藝術科2年級的邵奕玫外型嬌小可愛，還擁有一雙迷濛電眼，化妝打扮後激似TWICE成員周子瑜，剛上高一就已是校園中的嬌點人物，並被經紀公司簽為旗下演員。（譚宇哲翻攝）

就讀南強工商表演藝術科2年級的邵奕玫外型嬌小可愛，還擁有一雙迷濛電眼，年僅17歲的她憑著一股積極表演慾，今年從校園舞台登上電視廣告螢光幕，更在明年春天上映的電影「刻在你心底的名字」擔綱女主角，邵奕玫說，未來希望當一個全能發展的演員，用表演感動更多人。

邵奕玫綽號「米米」，如同綽號般的身高155公分、體重41公斤身形嬌小，不刻意打扮時，已是個清純可愛的女學生，化妝打扮後，更激似TWICE成員周子瑜，剛上高一就已是校園中的嬌點人物，並被經紀公司簽為旗下演員。

出身單親家庭的邵奕玫，從幼稚園開始就展現強烈的表演慾望，在父親的支持鼓勵下，從小學習鋼琴、舞蹈、繪畫、吉他等才藝，邵奕玫笑說，小時候其他同學安親班下課後都回家了，只有她還要繼續去上課，還是非常樂在其中。

邵奕玫形容自己是「自虐狂」，因為個性上的完美主義，總迫使自己兼顧每一項有興趣的才藝，像是高一時參加全國戲劇比賽、熱舞校隊，每天練習完校內活動回家後，還要再安排1個小時畫畫、1個小時練舞，看學校老師推薦的1本書或1部電影。

談到一切努力背後的目的，邵奕玫說，自己不會為了演藝工作而放棄學業，她希望盡量兼顧，未來她想考取台北藝術大學電影系，在學校裡不斷學習知識，在演出機會中累積經驗，成為一個全方位發展的全能演員，她也推薦有演藝夢想的學弟妹，可以選擇就讀南強工商，當作競爭、學習的舞台和邁向夢想之路的踏板。

(中時 )