韓國瑜贈送箱水，感謝國軍化學兵加入高市登革熱防疫的辛勞。（袁庭堯攝）

據財政部表示，為因應2019年登革熱疫情，提升整體防疫量能，行政院於今年6月19日核定以中央特別統籌分配稅款補助地方政府1.18億元，並經衛生福利部同意先行核撥2,660萬元予高雄市政府。

財政部進一步表示，依財政收支劃分法第16條之1及中央統籌分配稅款分配辦法第12條規定，中央特別統籌分配稅款為支應地方政府緊急及重大事項所需經費，由行政院核定並經中央主管機關審核後通知地方政府，須等地方政府函送納入預算證明等文件後，財政部才能辦理撥款。

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