登革熱分配款1.18億元 高雄市先獲得2660萬元 19:292019/07/01 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市永康區發生今年首例本土病例，啟動戶外化學兵防疫。（台南市衛生局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜贈送箱水，感謝國軍化學兵加入高市登革熱防疫的辛勞。（袁庭堯攝） 據財政部表示，為因應2019年登革熱疫情，提升整體防疫量能，行政院於今年6月19日核定以中央特別統籌分配稅款補助地方政府1.18億元，並經衛生福利部同意先行核撥2,660萬元予高雄市政府。 財政部進一步表示，依財政收支劃分法第16條之1及中央統籌分配稅款分配辦法第12條規定，中央特別統籌分配稅款為支應地方政府緊急及重大事項所需經費，由行政院核定並經中央主管機關審核後通知地方政府，須等地方政府函送納入預算證明等文件後，財政部才能辦理撥款。 (工商 ) #地方政府 #中央 #地方 #政府 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 中央不給經費 燕槓上政院 04:102019/06/28 地方新聞 中央大學鹿林天文台發現小行星 浩瀚宇宙現雪霸 15:412019/06/29 生活 綠川整治第三期工程順利開工 16:212019/06/29 生活 登革熱防疫 中央高雄又互槓 04:102019/06/30 地方新聞 欠稅大戶攀升 年增17件、8.75億 12:242019/06/30 財經 美眉曬外甥照自稱「地方阿姨」 上網一查羞死了 12:442019/06/30 社會 財部修稅捐稽徵法 祭五利多 04:102019/07/01 金融．稅務 大戶欠稅共966億元 財部官網搜得到 04:102019/07/01 社會新聞 蟬聯8年榜首 黃任中家族欠稅50億 12:212019/07/01 財經 立委江永昌 長照扣除額納居家照護的背後推手 19:202019/07/01 財經 政治熱門新聞 曾挺柯文哲 他曝轉而支持韓國瑜的原因網讚！ - 政治 韓埋伏筆？學者：知識界眼睛都亮了 - 政治 知識藍不投韓？網一句話家人秒閉嘴 - 政治 黃光芹控選舉經費不清 韓國瑜反問：人生快樂嗎？ - 政治 - 中時 韓流雙殺？黃暐瀚引法條神打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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