2019年中職選秀會在台中舉行，今年味全龍的加盟終於多出「第5張桌子」，前4輪味全龍有2次指名權，依序為味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿、味全龍。

第三順位富邦悍將選擇江國豪，臺灣體大主戰投手，是大學成棒備受矚目的強投，曾入選2017年世大運、亞錦賽和2018年世大棒、U23世界盃國手，最快球速148公里。球探評價中，他的控球好、好球率高，續航力十足，屬於先發型投手。

而他除了速球外，還有引誘性高的滑球，在63名投手中完成度相對最高，能帶給球隊即戰力的支援。除了沒有傷病史外，大學隊出賽表現穩定，有望扛起球隊本土先發一員。

第四順位統一獅選擇林安可，林安可文化大學畢業，是阿根廷混血的「二刀流」，自高二起就是中華隊常客，也是球隊主力左投，同時兼具顏值和人氣。雖以投手身份報名，但打擊實力備受好評，若以打者身份出賽能鎮守外野，且心態及身體都已成熟，有機會短期內一軍亮相。

林安可在三級棒球時期是投打雙刀好手，但升上文化大學之後，專職投手，不過在2018年世大棒複賽對美國隊延長賽敲出關鍵追平安，打擊天份藏不住。2017年世大運對戰韓國先發5.2局飆出9次三振，成為台韓大戰一大亮點。

第五順位Lamigo桃猿選擇蘇俊璋，蘇俊璋畢業於南英商工並身兼隊長一職，犀利的指叉球以及在場上臨危不亂的大將之風，大一便扛起文化大學終結者一職。有一定水準的控球能力，最快球速約145公里，以曲球、指叉球、滑球等變化球種做搭配，加上尾勁佳、進壘角度刁鑽，面對打者有不錯的壓制力，在Ｕ23世界盃和大專盃都有穩定表現。

(中時電子報)