自稱「許志聖」的網路賣家，詐騙網頁，讓消費者受騙，買了劣質品後發現喝了沒花香才驚覺受騙。（謝瓊雲翻攝）

臉書廣告購物詐騙猖獗，連花壇茉莉花也受害，有民眾網購茉莉花茶後泡茶飲用發現一點都沒花香，打電話到花壇老茶廠銨麒企業表明想退貨，才發現遇到詐騙業者以劣質商品騙取信任；花壇鄉農會農會發現詐騙業者網站盜用農會照片，昨天晚間緊急在臉書粉專公告澄清，並決定報警提告。

花壇鄉茉莉花種植面積達28公頃，今年卻因氣候異常產量銳減，量少價揚，想喝還不一定買得到，不料卻有不肖業者動起歪腦筋，以移花接木方式，盜用老茶廠、農會的官網照片，在私自擷取媒體報導的內容，以劣質進口貨，在網路上低價兜售，騙取不知情的消費者上當。

花壇鄉農會在臉書官方粉絲專頁「茉莉花壇夢想館」上緊急澄清，貼文指出「請花友們特別注意，花壇農會販售之安心無毒茉莉花及通過SGS檢驗合格之茉莉相關系列商品，品牌只有『茉莉花壇』這個品牌」，呼籲消費者直接到夢想館官網、粉專或直接撥打農會電話洽購，以免受騙上當。

農會推廣部主任謝龍濱強調，近日在網路上名為「許志聖」的賣家，自稱花壇人，大量盜用圖片進行網路詐騙，但細看部分照片根本是越南茶園圖片，亦圖魚目混珠，而且售價簡直低到離譜。

謝龍斌強調，花壇農會契作4公頃無毒茉莉花，今年一台斤的新鮮茉莉花就要賣600元，每9台斤才能烘乾成1台斤，因此每斤茉莉花乾今年至少飆漲到近萬元，怎麼可能像詐騙網站每袋100公克、3入裝，才賣不到1000元，太誇張了，總幹事顧碧琪與幹部們討論後已經決定將報警提告，杜絕山寨膺品、以正視聽。

(中時 )