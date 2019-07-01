移民署所推動非法外籍移工自行到案專案，至６月３０日已經結束，共查獲非法外來人口2萬5,967人、非法雇主1,023人、非法仲介192人，查處非法外來人口成效較去年同期增加68％，績效卓著，查處非法雇主及非法仲介人數亦較去年同期分別增加59％及46％，展顯移民署打擊不法，落實源頭管理決心。

移民署表示，為加強查處失聯移工，自101年下半年開始即推動專案查處工作，查處對象除失聯移工外，非法雇主外，仲介也是重點目標，迄今已查緝非法雇主1萬3,140人、非法仲介2,408人。為整體降低外來人口逾期滯台人數，移民署採寬嚴並濟手段，除強力執法外，也以柔性措施推動自108年1月1日到6月30日為期6個月的「擴大自行到案專案」。

移民署表示，擴大自行到案專案已在６月３０日告一段落，專案雖然結束，但外來人口管理工作仍不停歇，移民署持續推動修改入出國及移民法，加重「外來人口逾期」及增訂「容留、媒介外國人來臺從事與許可目的不符之不法活動」等相關罰則，相關作業已進入法制程序。

移民署統計，擴大自行到案專案半年期間，總計查獲非法外來人口2萬5,967人、非法雇主1,023人、非法仲介192人，查處非法外來人口成效較去(107)年同期增加68％，查處非法雇主及非法仲介人數亦較去年同期分別增加59％及46％。

移民署指出，擴大自行到案專案期間，移民署協助1萬7,092位自行到案的移工及外僑順利返鄉，結束在台無合法身分的困境，另為落實外來人口在台管理，移民署持續推動入出國及移民法修法工作，修正「提高逾期停(居)留外來人口逾期罰鍰額度」，並增訂「容留、媒介外來人口在台從事與許可停(居)留原因不符之不法活動」以及「容留、運送、藏匿或隱避逾期者」等相關罰則，對於逾期滯台外來人口及容留、媒介外來人口在台從事不法活動之人士採取強力制裁。

移民署表示，非法雇主、仲介雖屬就業服務法規範範圍，係屬勞政主管機關的權責，移民署將持續協調勞政主管機關，落實嚴罰非法雇主、仲介，減少外籍移工在台失聯誘因，以整體降低失聯移工在台人數。

(中時 )