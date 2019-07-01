農業局推出「黃金玉冷筍宴」美食佳餚！(陳世宗翻攝)

台中大坑地區是盛產麻竹筍的農業產區，為行銷在地農產，台中市政府農業局輔導台中地區農會於7月14日舉辦「黃金玉冷筍宴暨公益活動」，將高品質的黃金玉冷筍製成創意佳餚，只要民眾訂一桌，就相對捐出500元給弱勢團體，以回饋社會。

台中地區農會1日在寶麗金餐廳舉辦「黃金玉冷筍宴暨公益活動」記者會，台中市政府農業局長蔡精強、台中果菜公司董事長賴溪松、台中地區農會理事長劉水源、常務監事張隆義及總幹事廖述宗等人均出席宣傳，現場並示範製作「彩虹竹筍飯糰」及「筍香黑米鴨肉飯」等手作創意料理。

農業局表示，台中地區農會與寶麗金餐廳集團跨域合作，將高品質的黃金玉冷筍製成創意佳餚，每桌訂席費用5500元；活動並結合社會公益，只要民眾訂一桌，台中地區農會就相對捐出500元給弱勢團體回饋社會。

農業局長蔡精強表示，每年端午節前後是麻竹筍盛產的季節，北屯地區種植面積315公頃，年收穫量為3939公噸，為台中重要的竹筍產區。麻竹筍質嫩且口感清脆鮮甜，可透過專業的3至5℃冰水預冷保鮮流程，延長竹筍的保鮮度與保鮮期限。麻竹筍本身為低熱量、富含膳食纖維的營養食材，在炎熱的夏季中更有消暑功能，期能透過這次活動推廣麻竹筍，提升農民收益。

蔡精強指出， 「黃金玉冷筍宴暨公益活動」將於7月14日10時至14時於寶麗金餐廳崇德店舉行，預定桌數40桌，額滿為止，報名專線04-22083899分機323。

(中時 )