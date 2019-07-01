香港陳抗民眾自製衝車攻破立法會大門

港府修訂《逃犯條例》風波未平息。午後，大批示威者在立法會外抗議，並用堅硬物品衝破立法會玻璃門，不久之後後再撬開大堂鐵閘衝進立法會大樓內。

約晚間6時半，近10名示威者穿過破爛的玻璃門衝入立法會，他們高舉黑傘又呼喚在外的示威者一齊進入，但由於玻璃門與通往大堂的鐵閘仍關閉，示威者未能進入大堂。

而後約20名示威者進入立法會，並以硬物嘗試撬開大堂的鐵閘。晚間7時左右，示威者已撬起立法會大堂鐵閘。

(中時 )