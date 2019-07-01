港示威者撬開大堂鐵閘 衝進立法會大樓 21:172019/07/01 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港抗議修訂《逃犯條例》風波未平息，下午大批示威者在立法會外抗議，並用堅硬物品衝破立法會玻璃門，不久之後後再撬開大堂鐵閘衝進立法會大樓內。（圖／路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港陳抗民眾自製衝車攻破立法會大門 港府修訂《逃犯條例》風波未平息。午後，大批示威者在立法會外抗議，並用堅硬物品衝破立法會玻璃門，不久之後後再撬開大堂鐵閘衝進立法會大樓內。 約晚間6時半，近10名示威者穿過破爛的玻璃門衝入立法會，他們高舉黑傘又呼喚在外的示威者一齊進入，但由於玻璃門與通往大堂的鐵閘仍關閉，示威者未能進入大堂。 而後約20名示威者進入立法會，並以硬物嘗試撬開大堂的鐵閘。晚間7時左右，示威者已撬起立法會大堂鐵閘。 (中時 ) #示威 #立法會 #大堂 #玻璃 #條例 也許您會感興趣 推薦閱讀 港人請願促G20施壓 16國接信 04:102019/06/27 兩岸新聞 反送中借力G20 盼獲國際關注 04:102019/06/27 兩岸要聞 港警退至警察總部 示威者往灣仔推進 11:282019/07/01 兩岸 衝擊立法會 港示威者用硬物撞玻璃門 14:582019/07/01 兩岸 香港七一示威 抗爭者攻破立法會玻璃門 警戒備 15:042019/07/01 國際 香港示威者以鐵籠車撞破立法會玻璃門 15:342019/07/01 兩岸 香港逾千示威者衝擊立法會 鐵籠車撞爆玻璃門 15:342019/07/01 兩岸 港示威者已撞爛立法會玻璃 警方發射胡椒噴霧 17:082019/07/01 兩岸 香港「七一遊行」隊頭已到終點 銅鑼灣仍擠擁 19:342019/07/01 兩岸 香港抗爭者闖入立法會 試圖撬開鐵捲門 19:292019/07/01 國際 兩岸熱門新聞 港示威者撬開大堂鐵閘 衝進立法會大樓 - 兩岸 - 中時 習巧妙出手 掌握半島主控權 - 焦點新聞 - 旺報 港示威者闖進立法會大肆破壞 塗污主席油畫 - 兩岸 - 中時 陸專家：5G之後還有6G 與政治因素無關 - 兩岸 - 中時 香港「七一遊行」隊頭已到終點 銅鑼灣仍擠擁 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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