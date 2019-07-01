美國知名期刊「外交政策（Foreign Policy）」6月26日刊登一篇文章指，一個挺韓國瑜的臉書社團，竟是由多名自稱中國騰訊員工的人創建並擔任管理員，佐證中國網軍打造「韓流」陰謀。不過，該文撰稿者迅速被揭穿是前民進黨黨工，這是一篇「投書」，但被綠媒包裝成「外交政策」調查文章大肆轉述。立委許淑華痛批，出口轉內銷，不折不扣的「假新聞」。

立委許淑華今日在臉書指出：「美國媒體《外交政策》的一篇文章，指中國網軍去年捧紅韓國瑜，如今韓又要再進攻總統大位。看似是美媒的深入調查採訪，還引發台灣一些媒體跟進報導，但事實上，已被前國民黨國際組長黃裕鈞查證並踢爆，其實只是一篇讀者投書，撰稿者還是前民進黨黨工，證實這是一篇「真投書」，換個角度來說，就是不折不扣的『假新聞』。」

許淑華表示：「這篇文章的作者Paul Huang（黃柏彰），原是民進黨國際部的黨工，目前是自由撰稿人，並非《外交政策》的記者，這是很清楚的一個事實，難道在7-11買到的所有商品都是統一出品的嗎？」

許淑華強調：「這篇投書原本只是一篇單純的投稿，不管內容如何都應該被尊重，但如今卻被台灣某些媒體操作成外國媒體的調查採訪，試圖『借殼上市』藉以增加報導內容的公信力，根本是在誤導台灣的讀者，達成政治攻擊的目的，這是標準的假新聞。」

對這種出口轉內銷的「假新聞」手法，有網友指出：「現在綠營手段越來越粗殘...請立委聲援開罰造假新聞媒體」，並有人「希望韓國瑜贏得初選提名，打贏勝仗當上總統後，把這些亂源媒體一次肅清」。

(中時電子報)