世界宗教博物館7月27日規畫「暑假好好玩–宗博一日探索營：世界動物園探險趣」，歡迎學童在炎炎夏日，到博物館尋找「神獸」。（葉書宏翻攝）

7月1日大學入學指定科目考試登場，同時也正式邁入暑假，許多家長為孩子規劃暑期夏令營、短期才藝課程等，或安排旅遊等親子休閒活動，世界宗教博物館7月27日規畫「暑假好好玩–宗博一日探索營：世界動物園探險趣」，歡迎學童在炎炎夏日，到博物館尋找「神獸」。

「很難想像，博物館裡竟藏了許多神獸！」世界宗教博物館教育推廣組專員張聖涵說，不同文化或宗教信仰，常會提到祥禽瑞獸，包括：天上飛的，水中游的，陸上跑的、走的、爬的等，甚至有跨兩界、三界的動物，牠們不僅擁有神祕的力量，在各民族文化中也扮演重要角色，還有不同的象徵與意義，相當有趣。

今年暑假，館方特別結合導覽、遊戲、畫圖、戲劇等，透過精心設計的動物尋寶，巧妙訴說神道教的獅子伯犬，印度教的象頭神，古老埃及宗教的聖甲蟲、巴斯泰特等，豐富孩子們的宗教人文知識素養，開發創意思維，學習團體合作、人際互動，歡迎大家一起來探險。

此外，推出3場「奇幻精靈劇場」，以說故事及劇場形式，讓親子共度暑期時光，7月13日、8月24日下午2點到3點在宗博館「愛的星球」，8月17日上午11點到12點移師台灣圖書館地下1樓的樂學室，有興趣的民眾歡迎上官方網站報名，或電話洽詢（02）8231-6118轉分機8303張小姐。

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