為減少塑膠吸管對環境的負擔，行政院環保署規定1日起全國各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類場所，「內用」餐飲禁用一次用塑膠吸管。今日政策施行首日，台中市政府環保局特別成立專案小組至各場所擴大稽查，暫未發現違規情形，提醒業者持續配合，同時鼓勵民眾自備環保吸管，至特定業者消費享優惠。

環保局長吳志超指出，環保署今年5月8日公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」規範，規定全國政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店業等四大對象，今日起「內用」餐飲，禁止提供一次用塑膠吸管，第一次違規先進行勸導，第二次及後續違規者，將依廢棄物清理法第51條規定，開罰1,200元至6,000元罰鍰。

今日政策實施首日，環保局特別成立專案稽查小組，針對各區實施高強度查核，首日擴大稽查政府部門7處、學校40處、百貨公司及購物中心1處、連鎖速食店52處，共計100處，暫未發現違規情形。

環保局呼籲業者務必配合中央政策，建議可改提供民眾一般環保材質吸管(如不鏽鋼、矽膠、紙等材質)，或符合行政院環保署公告的環保標章規格材質，如「生物可分解塑膠」吸管等。

(中時 )