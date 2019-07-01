JJ今晚出席保養品代言活動。（盧禕祺攝）

林俊傑（JJ）近期多在大陸巡演，戶外演出每場超過2、3萬人，但門票仍供不應求，他日前在哈爾濱開唱，現場一名兜售假票及一名自稱能帶人進場的黃牛被當場拘補，更誇張的是，JJ演出時竟出現空拍機偷拍演出畫面，JJ發現後雖氣憤，仍克制情緒在台上喊：「那個就是偷拍我演唱會出盜版DVD的人，我們把他喊下來好不好！」

JJ的「聖所2.0」演唱會專辦戶外場，大陸常有不肖人士違法出動空拍機，錄下JJ演唱會畫面；他日前哈爾濱獻唱〈可惜沒如果〉，發現空拍機後氣得直瞪空中，JJ手指著它，邀滿場4萬名觀眾用吶喊聲將空拍機驅離，沒想到隨後一連出現3台空拍機，行徑惡劣！JJ的經紀公司1日表示：「我們會努力盡量抓，之前追蹤機器降落處有抓到一個，非常耗費時間及人力，很可惡！」

JJ今晚ｖｖ出席代言保養品活動，主持人黃子佼提起LuLu日前在金曲獎頒獎典禮，哀號去年向JJ要Line後卻等不到對方回應，JJ苦笑表示：「我有回她啦。」至於LuLu去年向他邀歌後續？JJ說：「因為我去年開始巡演比較忙，這個要好好蘊釀！」黃子佼聽聞笑虧：「LuLu妳要不到的啦！我比妳還早邀，到現在都沒收到。」

(中時 )