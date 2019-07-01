大巨蛋距離全面復工仍有三關，包含都審、環評、建照變更。，目前遠雄僅被允許施作14項公共安全工項，包括屋頂、帷幕外牆、排水系統等，沒想到遠雄遭爆疑似施作非核准工項，在工地內安裝冷氣設施。台北市建管處晚間表示，初詢為4年前進場暫置的儲冰槽，明天將邀三大專業公會到場確認，若違規將依法重罰。

北市府對大巨蛋未按圖施工，於2015年5月祭出停工處分，但遠雄可針對14項安全維護工項進行施工，市府皆定期派員巡視。不過，建管處稱，大巨蛋總樓地板面積達49萬餘平方公尺，不過受限人力，每天僅能以抽查方式巡查，且地下室構造屬於14項公安工項之一，所以沒列入重點巡查範圍，後續每周至少一天加強巡查地下室。

建管處今現場勘查發現，地下5層設置有不明槽體，詢問現場工地人員，遠雄隨後檢具相關文件、照片說明，指現場儲冰槽是在停工前、2015年2月2日訂製，並於同年9月2日進場後暫置於地下5層之處。

建管處又說，遠雄已向市府澄清，因地下室施作防洪排水系統工程，須遷移原本占據排水系統工程位置的儲冰槽，因工序問題，必須將相關管線先行設置定位，但現場的管線僅以點焊方式暫時固定；針對遠雄說明，建管處今將邀集技師公會現場確認，如有違法施工情形，將依法裁罰。

遠雄發言人楊舜欽回應，原冰水主機及管線，因為停工皆放置於地下空間，近期因全區防洪排水工程施作，包括地下結構體及排水管線，為了施工動線，必要移動主機及管線到機房就定位，主機與配管是在原設定機房內組裝之後堆置，但並未安裝，因此並沒有施作空調系統。

(中時 )