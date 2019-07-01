2019年中職選秀會在台中舉行，今年味全龍的加盟終於多出「第5張桌子」，前4輪味全龍有2次指名權，依序為味全龍、中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿、味全龍。

而今年投手為選秀熱門，首輪有中信兄弟選擇的岳政華、統一獅選擇林安可皆為二刀流，Lamigo桃猿蘇俊璋、味全龍徐若熙皆為投手，僅龍隊狀元郎劉基鴻為純內野手，前3輪、18名選手中有10名投手。

第一輪：味全龍劉基鴻(游擊手)→中信兄弟岳政華(二刀流)→富邦悍將江國豪(投手)→統一獅林安可(二刀流)→Lamigo桃猿蘇俊璋(投手)；味全龍徐若熙(投手)。

第二輪：味全龍李凱威(二壘手)→中信兄弟魏碩成(投手)→富邦悍將朱益生(投手)→統一獅羅暐捷(捕手)→Lamigo桃猿李承禎(投手)→味全龍朱祥麟(游擊手)。

第三輪：味全龍曾傳昇(游擊手)→中信兄弟曾頌恩(外野手)→富邦悍將林聖榮(投手)→統一獅吳承諭(投手)→Lamigo桃猿林澤彬(游擊手)→味全龍郭天信(外野手)。

(中時電子報)