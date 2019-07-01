環南市場改建案第一期工程預計今年8月中完工，做為臨時安置的中繼市場，但攤商不滿攤位空間設計問題，不符合使用需求，更痛批柯文哲強逼民眾把設計不良的結果「吞下去」，自治會上月向市場處陳情，希望當面與台北市長柯文哲面談，柯今日趁著環南休市日密訪中繼市場，最終決議放寬租金、管理費優惠，希望解決空間規畫問題。

距離10月試營運僅剩3個月，環南仍有400多家菜攤未確定攤位，市場處上周舉行攤位抽籤大會，但現場抗議聲浪不斷，多位攤商高舉「柯文哲出門負責 」、「柯文哲強逼攤商設計不良吞下去 」布條，質疑柯文哲只顧自己的政績，會議協商破局，敲定7月中再舉行抽籤。

柯文哲今下午秘密到訪環南市場改建工地，與會人員包括市場處長陳庭輝、參議王夢龍、環南市場自治會長陳正宗及台北市議員郭昭巖等人，最終決議由市場處重新調查願意至4樓營業的攤商數量，只要願意於中繼期間至4樓營業，就可享租金、管理費優惠，於二期工程完工後，也可以到一期2樓營業。

王夢龍說，目前決定由自治會設計意見調查表，調查願意至4樓營業的攤商數量，待雙方有一個初步意見後，再進行抽籤作業。

郭昭巖表示，市府過去一直沒有聽進攤商說的話，其實在柯文哲密訪環南市場之前，她就已經召開協調會，與市場處、自治會長、攤商達成協議，這次只是當面向柯說明而已，她也希望柯文哲不要只是口頭承諾攤商，而是要盡力協商善後。

(中時 )