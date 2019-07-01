中華民國田徑協會今天舉辦第一次全國排名賽，國內男子110公尺跨欄第一人陳奎儒，在狀態不佳的情況下只跑出13秒92、本季最差成績。陳奎儒賽後自嘲，過去幾個星期的重點都編重在重量訓練，導致狀況還沒能調整過來，不過這樣的成績還可以接受啦！

中華田協秘書長王景成說，這次排名賽剛好是審視選手上半季五場比賽之後的總表現，所有參賽者都是各層級最好的選手，下半季還有五場比賽，因此選手們能藉由這次比賽找出自己的缺失，然後在下半季努力奮起。

陳奎儒今天在頂著2.3公尺的逆風輕鬆奪冠，但陳奎儒卻笑稱，本來打算請假不比的，結果卻忘記了，只能硬著頭皮上，幸好沒有掉鍊子。

陳奎儒在五月的國際公開賽跑出13秒34，改寫了全國紀錄，距離東京奧運參賽門檻13秒32僅有0.02秒的差距 ，現在正在全力衝刺中。

陳奎儒教練王國慧表示，本來設定奎儒的成績在13秒8左右，現場出現大逆風，因此13秒92不算太差，接下來會把訓練重點放在臀肌與髖關節的強化，然後參加在日本舉辦的兩場比賽。

(中時電子報)