屏東1日下午颳起龍捲風，林邊鄉鎮安村、南州鄉萬華村傳災情，有汽車遭砸毀，坐在後座的2女送醫。（謝佳潾攝）

屏東1日下午颳起龍捲風，林邊鄉鎮安村、南州鄉萬華村傳災情，有小貨車被吹進住宅停車處撞上2台轎車。（謝佳潾攝）

屏東1日下午颳起龍捲風，林邊鄉鎮安村、南州鄉萬華村傳災情，有紅磚瓦牆遭吹毀。（謝佳潾攝）

屏東1日下午颳起龍捲風，林邊鄉鎮安村、南州鄉萬華村傳災情，有紅磚瓦牆遭吹毀。（謝佳潾攝）

比颱風還可怕！屏南地區1日下午颳起龍捲風，林邊鄉鎮安村、南州鄉萬華村傳出不少災情，不僅有小貨車直接被吹進住宅停車處撞上2台轎車，還有民宅屋頂遭掀、頂樓神明廳全毀，63歲劉姓阿嬤形容自己當下是一邊喊阿彌陀佛一邊壓門擋風，但還是於事無補，鞋櫃都不知被吹到哪去了。

鎮安村劉姓婦人指出，下午2點45分左右，她與先生在住家附近的魚塭工作，當下就覺得氣候異常，狂風暴雨有如颱風，不久後即接到婆婆來電說「龍捲風把家裡吹翻了」，他們嚇得趕緊回家，而果真見到騎樓的鐵門被吹走，擺在1樓的水電工具及鞋櫃也連帶被吹得無影無蹤。

「阿彌陀佛！」劉阿嬤事後回想當時狀況，仍心有餘悸地說，那時只有她1個人在家，她一聽到蹦蹦蹦的風聲時，是嚇得直求神明保佑，同時還雙手壓住門試圖抵擋風進入，但1樓客廳還是無法倖免被吹得亂七八糟，而3樓的神明廳更慘，整個全毀。

萬華村也是一片狼藉，有住戶請求鄉公所協助清理家園，直說「這比颱風過境還要慘」！而除了不少民宅傳災情外，停在路邊的汽車也很慘，1輛行駛在台17線南下林邊段的小客車，當時因見風雨不對勁趕緊停在路邊保平安，不料竟遭路牌砸毀，後座2女遭送醫，同時，林姓駕駛還目擊對向車道的小貨車被風吹進住宅停車處、一次撞上2台車，小貨車司機還自行爬出求救。

消防隊表示，送醫者目前都無大礙；台電則指出，總計有7400戶停電，目前陸續復電中。

恆春氣象站主任薛全義表示，下午林邊近海地區有強烈對流發生，加上午後熱力以及南方水氣多重影響，確實符合龍捲風形成條件，因此發生此起罕見的「陸龍捲」。

(中時 )