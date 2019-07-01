電影《掃毒2 天地對決》由劉德華（華仔）與古天樂繼《門徒》後再度合作，2人在片中從出生入死的好兄弟決裂為死敵，華仔拋開銀幕外的男神形象，用各種手段對付仇家，對古天樂飾演的毒販更是深惡痛絕，殘酷執行家法：斬斷對方3根手指。華仔為宣傳該片，終於排出檔期於12、13日在台進行2天1夜活動，粉絲將有機會近距離接觸偶像。

談起砍手指戲，因拍攝時有不少近距離鏡頭，導演竟要求用真刀，華仔必須精確把握下刀時間、角度，現場氣氛相當緊張，古天樂表示：「華哥動作真的快手敏捷，手慢一點都不行。」華仔反倒是對年輕版造型印象深刻，他表示：「盤髮梳辮子、還留鬍鬚，十足武士上身啊！」

劉德華對古天樂讚不絕口，「我遇到了一個和我一樣對電影那麼有熱誠和衝勁的演員，希望我和古天樂的表演，能真的將電影中的『天地對決』呈現給大家。」其中一場和苗橋偉在街上的3人碰頭戲，他們一同參與黑道大佬告別式，影后林嘉欣也在現場，劇組號招百名臨演封街拍攝，場面氣勢逼人。

當時正值盛夏，但為呈現港式的告別式「路祭」，現場還架設大火爐，讓烈火燒個不停，劉德華和古天樂都站在火爐前採排、修改對白，讓演出更加完美，一起飆汗也飆戲。古天樂還故意戴上金邊眼鏡，讓角色更有說服力，「在眾人面前假裝是生意人，有種特色是扮演不來的，索性戴副眼鏡，看起來會再斯文一點。」該片12日上映

(中時 )