G20峰會甫落幕，國策院今（1）天下午舉行《G20峰會與亞太局勢》，邀請專家學者針對中美關係、中日關係進行討論。談及台灣在美中之間扮演的角色，中正大學社會科學院長宋學文表示，台灣很難多方討好，實際操作上有困難，若要有主動性，台灣不能只與美日靠近，也應與大陸盡速恢復官方正常溝通管道變得重要。

國策研究院下午邀集多名熟悉國際關係的學者，齊聚一堂，適逢G20剛結束，學者針對中美關係、中日關係討論熱烈。

中正大學社會科學院長宋學文表示，美中貿易大戰的邏輯性，並非表面誰先挑釁對方，而是潛藏國際權力分配的結構性問題，也就是誰當老大，對國際事務的制裁與發言權。

宋學文提及，美中之間從貿易之爭延燒到科技戰，預告未來將把民主政體做為國與國之間的衝突點，甚至爭奪南海主權，「這部分未來最難弄，但南海是台灣最大契機」。

宋學文指出，面對此情形，有很多人提醒台灣要多面押寶、討好，不能變成棋子，否則川普一翻臉台灣就沒有機會，學理上是對的，但實際操作很困難。紅色供應鏈以前對台商是一個契機，但現在要面臨短鍊時代來臨，因為美國已經秀出短鍊而佈局。

宋學文強調，台灣在美中兩大強權新冷戰、衝突下，假如要有主動性，不能一切配合美日的印太戰略，但台灣又必須改善，至少恢復兩岸間政府協商，不能與大陸切掉管道，或者完全沒有任何交換條件，台灣反而要與大陸要有一定程度溝通。若台灣只與美日走很近，將引起中國焦慮，甚至誤判，對大陸、台灣、亞太區域都不好。

曾任民進黨政策會執行長、民進黨中國事務部主任的台灣民主基金會執行長顏建發表示，習近平碰到太多內憂外患，應該不可能突破台灣議題，如同掛在月亮上的餅，看得到吃不到拿不到，而這塊餅在美國口袋裡；台灣只能選擇美國，但最重要還是靠自己，目前維持現狀溫和處理是最好模式。

(中時 )