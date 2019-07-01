台中市龍井區中央路二段源豐碾米工廠1日傍晚5點多，該廠貨車司機於米糠儲存槽下方載貨時，大量米糠突然陷落，因電機設備火星引燃米糠，造成貨車施姓司機全身40％燒燙傷及在米糠儲存槽上方的一名印尼籍移工25％燒燙傷，中市消防隊到場緊急將二名傷者送往童綜合醫院救治，目前已撲滅火勢，消防隊正進行米糠槽內的溫度控制，以免再燃。

中市消防局緊急在5點06分派遣沙鹿、梧棲、大肚、龍井分隊，出動各式消防救災護車18輛，人員共48人，由副大隊長朱錦源指揮搶救。

消防隊到場時已有大量火、濃煙冒出，立即將二名傷者送院，並出動雲梯車由上方及下方，佈水線救火，直至17時34，火勢撲滅，燃燒面積約40平方公尺約財物損失約10萬元。

童綜合醫院指出，童綜合醫院指出，二名傷者於下午17點26分抵院，其中35歲印尼籍3男性，全身25％燒燙傷，插管治療，另名本國籍施姓男子於17點27分抵院，全身40％燒燙傷，有生命危險。

(中時電子報)