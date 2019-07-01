雙和醫院神經內科醫師洪千岱（左）為病人做術前諮詢。（葉書宏翻攝）

雙和醫院1日舉辦11周年院慶暨神波刀醫療記者會，邀請新北市副市長謝政達等一同歡慶院慶，另外，更邀請神波刀受惠病患42歲溫先生現身說法，他感謝神波刀精準的治療，一次性完成顫抖治療，改善他的生活品質，宛如新生。

溫先生手部無法控制地抖動，對他的日常生活、工作與社交生活帶來極大困擾。經神經學的評估與檢查，診斷為原發性顫抖症。

在雙和醫院醫療團隊的建議下，採神波刀「磁振導航聚焦超音波」治療，這是非侵入性無創的精準治療、無須在病人腦中植入電極及電池，無感染、腦出血之併發症，無須麻醉，在病人清醒下進行治療，搭配MRI核磁共振導航，一次完成，用來治療原發性顫抖成效顯著。

雙和醫院神經內科醫師洪千岱表示，原發性顫抖因為神經退化的因素，造成身體不同部位持續性的顫抖，沒有具體的潛在原因，在老年人中最常見，但也可能發生在任何年齡。超過一半以上的原發性顫抖病人有家族遺傳病史，目前預估國內約有40萬人有這樣的困擾，其中有10萬人的症狀嚴重影響日常生活。

傳統上治療原發性顫抖症先採藥物治療，若症狀無法控制，則須進一步手術治療。雙和醫院神經外科醫師羅偉倫表示，傳統外科手術如丘腦切開術 （Thalamotomy）或是裝置深部腦刺激器（DBS），兩者皆需要在病人頭上進行開顱手術，鑽一個小洞，以電燒專用的鈍針深入腦部丘腦的位置，進行燒灼或是植入電刺激用的晶片持續進行電刺激，兩種手術治療成效顯著，惟許多病友忌憚手術本身需要開腦，以及體內需安放電極後的風險，而裹足不前。

相較於傳統外科侵入式手術，神波刀—「磁振導航聚焦超音波」為非侵入性無創治療，洪千岱醫師強調，透過超過1000個超音波探頭集中能量在丘腦，加熱局部腦區使得神經壞死以打斷產生顫抖的神經迴路，過程中無須麻醉，無須打開頭骨，治療執行中就可以透過核磁共振準確導引能量到目標的神經核(長寬約2毫米)，並立即達到治療顫抖的效果，將是未來取代開顱手術的主流治療。

身受顫抖症困擾的病人溫先生提到，過去從事電玩維修技師，35歲時突如其來病發，讓他的人生從彩色變黑白。發病初期採藥物治療，顫抖情況控制良好。經過2年後，藥物控制不佳，顫抖程度日益嚴重。面對吃藥無法有效改善顫抖情況，讓他無法與家人、朋友正常吃飯，也找不到工作，影響自身的社交活動，進而影響心理層面，令他對人生感到灰心，也曾絕望過。

在雙和醫院經過一系列精密檢查，如書寫測試、倒水測試、手繪螺旋圖測試等，雙和醫院醫療團隊採用神波刀精準的治療技術，一次完成顫抖治療，改善他的生活品質，恢復自信。

雙和醫院於此同時在7月1日院慶邀請各界貴賓共同見證神波刀治療效果。有關原發性顫抖治療，可洽詢醫療團隊神經外科羅偉倫、林明錦醫師，神經內科洪千岱、柯子翔醫師。

(中時 )