陳信安（左1）與郭泓志（右1）恰巧都在7月生日，一起端著巧克力蛋糕慶生。（Hublot提供）

宇舶表前進GT跑車領域，推出輕盈優雅的全新經典融合系列法拉利GT腕表，鈦金屬版全球限量1000只、皇金版及3D立體碳纖維版限量500只。（Hublot提供）

宇舶表全新經典融合法拉利GT腕表鈦金屬款，藍寶石鏡面周圍的紅線是法拉利紅的風格化特徵，渾圓表殼如同賽車轉速表。（Hublot提供）

法拉利GT腕表符合人體工學設計，厚度僅13.15毫米。（Hublot提供）

法拉利GT腕表的表背，以法拉利方向盤為設計靈感。（Hublot提供）

Hublot（宇舶表）與法拉利再推新品，前進GT跑車領域推出輕盈的全新經典融合系列「法拉利GT腕表」，1日找來籃球明星陳信安、棒球巨星郭泓志站台，首度同台的兩人不但一起慶生，還公開與法拉利GT腕表最「速」配的理由。

自認哪方面可以贏過法拉利？陳信安說：「打籃球過人的第一步，一瞬間決定要不要過人，應該有比法拉利快。」郭泓志則對球速有信心，「我的球時速飆到160不用1秒，應該比法拉利啟動加速要個2、3秒還快！」今正逢39歲生日的陳信安談到生日願望，笑說：「希望哪一天可以買下宇舶表。」為何不乾脆今年就買下去？他保守地說：「還在努力！」也是7月生日的郭泓志顯得按捺不住，豪氣地說：「今天就要買，等等就要傳照片給老婆。」但隨即還是補了句：「要看（老婆）能不能批准。」

身為運動員的兩人平時都有戴表習慣，如果在運動場上陳信安會選擇運動計時碼表，「宇舶表一定會捨不得戴。」認為宇舶表既有功能性也可以很時尚休閒，尤其他現在是「退休狀態」，「戴著富有運動元素的宇舶表，會讓我覺得自己不是只是個上班人員。」郭泓志私下有買表習慣，收藏2、3只，喜歡適合任何場合、方便配戴的手表。這次替宇舶表站台感覺夢想成真：「以前覺得宇舶表高不可攀，實際戴上會覺得一只好表真的可以提升自己品味。」

法拉利GT腕表首次將宇舶著名UNICO自製機芯，搭載於直徑45毫米的經典融合系列錶殼內。最大特色為同心圓懸浮表殼；藍寶石鏡面周圍的紅線源自法拉利紅特徵；表帶為義大利名牌Schedoni皮革，質感宛如法拉利超跑的真皮座椅；渾圓錶殼如同賽車轉速表，厚度僅13.15毫米，輕盈設計但依舊有3日動力儲能，完美融合宇舶與法拉利雙品牌特色。

(中時 )