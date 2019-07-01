2019年中職選秀味全龍首輪、第一指名選擇平鎮高中三遊重炮手劉基鴻，他目前和徐若熙、李承禎、何逸龍、郭玟毅等人前往日本參加小馬聯盟亞太區賽，隔海觀看選秀轉播，和媒體用視訊接受訪問，表示被選上「超級開心」。

劉基鴻今年高中棒球聯賽木棒組獲打擊獎、富邦U18明日之星全壘打大賽敲出8轟奪得冠軍，也獲得最佳九人遊擊手。以游擊位置報名，但被球探評估三壘守備更為突出，劉基鴻自高二就扛起球隊第四棒，打擊具爆發力、擊球點好，攻守俱佳。

劉基鴻表示和隊友看選秀轉播非常緊張，得知被選中狀元後心情超級開心，有預想過應該會是第一輪，但沒想到會是狀元。對於加入職棒感到非常新鮮，希望自己能趕快適應新環境。

味全龍將要從二軍打起，最快2021年正式參與一軍賽事，劉基鴻認為這是很好累積經驗的機會，對於之後上一軍面對高水準的對手很有幫助。

而被味全龍教練張泰山看好能成為下一個張泰山，劉基鴻則表示他想要做自己，開完笑說「希望能成為另一個劉基鴻」。

(中時電子報)