歌手邱鋒澤近期參加綜藝節目成為遊戲「狼人殺」高級玩家，還意外和陳零九一同創作發行了一首單曲〈天黑請閉眼〉，今年目標一個月一首歌的他，獨家曝光本月將發行的新歌將找來曾合作的偶像劇女主角再次合作，不過這次是由她來填詞，更讓人意外。

新加坡歌手邱鋒澤來台後擁有不少台灣少男少女粉絲，今年更是從3月起幾乎一個月發行一首歌，預計年底收錄成專輯。（圖／記者李家穎攝）

邱鋒澤接受《中時電子報》專訪透露，7月將發行新單曲的他，將找來過去曾一起合作〈如果我是你〉的女星吳心緹，不過這次不是合唱，而是由吳心緹寫詞，邱鋒澤寫曲令人相當意外，原來吳心緹不只是拍廣告、演戲、唱歌，現在就連寫歌詞都涉略，邱鋒澤還誇讚她寫得很好。

邱鋒澤（右1）曾找來女星吳心緹（左）一起合作〈如果我是你〉，本月將發行的新歌更是吳心緹填詞的，邱鋒澤也直誇對方很棒。（合成圖／翻攝自臉書）

吳心緹曾在《惡作劇之吻》、《搖滾畢業生》、《浪花男神》中擔任女主角，如今不只演戲更能唱歌及作詞，讓人相當驚訝，同時她也在邱鋒澤與陳零九合作的單曲〈天黑請閉眼〉擔任MV女主角。

邱鋒澤表示，今年開始他想要努力每個月達成發行一首單曲的目標，目前已經有3月的〈一路順風〉、5月的〈天黑請閉眼〉、6月的〈有一種愛叫等待〉，而7月則是獨唱曲，他希望能持續發歌，並在年底收錄成專輯，給歌迷一個交代。

邱鋒澤預計在年底將每月發行的單曲收錄成專輯，並在明年舉辦演唱會答謝歌迷長久的支持。（圖／記者李家穎攝）

同時他也透露希望明年有機會能開一場屬於自己的演唱會，所以努力的充電中，對於剛剛落幕的金曲獎，他也期待明年可以一同共襄盛舉，和其他的音樂人們一起好好地一起享受金曲獎。

(中時電子報)