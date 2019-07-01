指考登場，彰化考區有彰師大進德校區、員林高中兩考場，上午共有3名考生因為未攜帶應是證件正本遭扣分。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣指考考生反映生物科試題十分靈活，著重生活時事，考驗閱讀理解力與細心程度。(謝瓊雲翻攝)

大學指考第一天，進行物理、化學和生物三考科，彰化縣約1000名考生應試，上午共有3名考生因未攜帶證件，各被扣該科成績2分，下午則未傳出違規事件，秩序良好。

彰化考區試務中心指出，彰化共有彰師大進德校區和員林高中兩處考場；第一節物理科應到951名、實到911名，缺考40名；兩考場各有1考生應試有效證件正本，且未於規定時間內送達而遭扣分；第二節應到1011名，實到967名，缺考44名，進德考場又有一生未帶證件。

下午生物科考生銳減，應到734名、實到691名，缺考43名。考生普遍反映今年考題著重生活時事，題目很靈活，雖然不難但考驗閱讀理解能力和細心程度，要得高分並不容易。

彰化女中陳同學指出，生物科考題活潑，難易度適中偏易，但選擇題有陷阱，需謹慎看清楚題目後做答才不會犯錯。彰化高中陳同學則說，今年考題注重時事、生活化，把引起全國關注的非洲豬瘟列入考題，很多同學都有料中，但很多考題若事先不夠熟悉，並沒有想像中好做答。

考生王同學表示，今年生物科考題十分靈活，許多名人癌逝引發對癌症的關注，但題目很長、圖表又多，要花時間閱讀、思考，覺得答題時間有些緊迫。另名蘇同學則說，因為看到題目內容那麼多，怕時間不夠寫不完，一時太緊張、不小心答錯了一題幾近小學程度的送分常識題，心裡頭覺得懊悔。

(中時 )