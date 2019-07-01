TVBS在1日晚間表示，「張孝威董事長將於今年9月底退休。公司將於本月份召開董事會，推舉陳文琦先生接任董事長。」張孝威自2012年5月接任TVBS董事長，迄今已逾7年，接任後提出「公正‧創新」為核心價值，積極推動因應數位匯流來臨之多項措施。

TVBS 董事長張孝威宣布退休聲明全文：

TVBS今（7／1）表示：張孝威董事長將於今年九月底退休。公司將於本月份召開董事會，推舉陳文琦先生接任董事長。

張孝威先生於2012年五月接任TVBS董事長，迄今已逾七年。接任後提出「公正‧創新」為核心價值，積極推動因應數位匯流來臨之多項措施，包括

一、推動製播數位化，為全台首家全頻道升級為HD高畫質播出的電視台。各電視台隨後跟進，對有線電視產業數位化有卓著的貢獻。二、於週一至週五黃金時段推出國際新聞深度報導節目《Focus全球新聞》，如今已是家喻戶曉。三、延續新聞台的龍頭地位，過去兩年連續獲英國牛津大學與路透新聞研究學會的調查，評為最具公信力的新聞頻道。四、推出開台以來首部自製八點檔日播劇《女兵日記》，收視率一舉破二，震驚業界。TVBS多年來首度躋身至綜合台前五名。五、成立新媒體事業部，產生的營收已超越業務總營收的一成以上。

張董事長表示，出掌台灣電視媒體的龍頭從未在他的人生規劃裡，但過去七年是他人生中一段很有意義的歷程。他引用《聖經》提摩太後書表述當下的心情：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後有公義的冠冕為我存留。」為著過去七年能有機會為社會盡一份心力，他心存感恩。

(中時 )