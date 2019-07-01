《太陽的後裔》中男女主角雙宋1年8個月的婚姻日前宣布畫上句點，當中飾演護士的28歲女星朴煥熙2011年曾和大她10歲的嘻哈歌手Hip-Hop歌手Vasco（後更名：Bill Stax）奉子成婚，一年後婚姻破局，最近朴煥熙在直播中罵前夫不讓她見小孩，引來Vasco提告，兩人婚變始末又湧上檯面，女方稱當年兩人因家暴分居，期間她有了外遇對象，才被前夫脅迫離婚，並點頭將兒子扶養權歸給男方。

除了《太陽》外，朴煥熙還演過《任意依戀》、《嫉妒的化身》等劇，2012年她與前夫Vasco因宗教問題離婚，兒子歸Vasco扶養，最近朴煥熙向外界討拍，批前夫阻止她和兒子見面，引來Vasco向水原地方檢察廳控告朴煥熙誹謗及損害名譽。

對此，朴煥熙透過律師表示，當年她曾在婚姻中遭遇家暴，跟公公傾訴還被拉頭髮，因不堪家暴她決定分居，改住到母親和朋友的家，她坦言這段時間有了新的交往對象，因此被Vasco要脅寫悔過書，並放棄兒子扶養權，最近Vasco指控她對小孩不聞不問，朴煥熙指是被前夫父母痛罵，自己才有一陣子不敢見孩子。

朴煥熙更表示，自己先前一直沒給孩子贍養費是因為工作不穩定，直到拍了《太陽的後裔》才開始有穩定收入，當時她便開口要求能支付贍養費並希望開始定期見小孩，但Vasco一家人只叫她把錢付清，沒打算安排她們母子團聚，自己可說是有苦說不出。

(中時電子報)