郭台銘挖苦蔡英文總統一邊去中國化，一邊為了選舉狂拜媽祖和關公等從大陸來的神明，對於中國文化只有有利用價值的才當成寶。對此蔡總統回嗆「難道是信基督教就要先作猶太人嗎？」我們先不論一個台大法律系的學士、又到英國留學拿到名校倫敦政經學院博士的文科畢業生，怎麼可以連猶太人信的是猶太教而非基督教都搞不清楚，蔡總統似乎沒有發現，她這樣回嗆郭台銘，根本是在自我打臉，告訴民眾她本人和民進黨及許多獨派致力推動的去中國化，根本是毫無必要的做為。

民進黨想台獨，但又怕中共真的打過來不敢直接改國號、制憲、修憲，只好拼命從教育、文化上大搞去中國化，讓更多民眾認為自己不是中國人，進而支持台獨，為此他們和許多獨派常常刻意強調台灣文化融合了多國文化，和中國文化不同，而且從不承認台灣文化以中華文化為主體，激進者甚至連我們講的語言是中國話都要否認。這種種做法，都是刻意強調台灣和中國大陸的語言文化不一樣，希望藉此讓民眾認為兩岸是兩國。

然而依照蔡總統回嗆郭台銘「難道是信基督教就要先作猶太人嗎？」的論述，顯然她認為縱使有同樣的文化、宗教，也不必然是同樣的國家，在她看來以色列的猶太人、英國人、德國人、法國人等各國民眾都可以信基督教(當然我們知道以色列猶太人信的不是基督教...)，那麼既然如此，就算承認台灣的文化、宗教、語言基本上都與大陸沒有多大區別，都是中華文化的一環、都以中華文化為主體又有甚麼關係？刻意強調兩者的差別到底所謂何來？根本多此一舉，庸人自擾。

(中時 )