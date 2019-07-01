「護理師，Ｘ光看得出來我骨折了，為什麼醫生不趕快幫我開刀？」急診室常出現類似對話。

「常碰到不需要開刀，病人卻以為一定要開的狀況，」彰化基督教醫院骨科資深主治醫師王偉勛說。

事實上，不是所有骨折都需要開刀，也不一定需要「馬上」開刀。

不是所有骨折都需要開刀，也不一定需要「馬上」開刀。（圖片來源：鄭佳玲繪）

他提醒，發現疑似骨折，先撥119求助，不要任意移動傷患。

如果狀況允許，旁人可以先協助保護、固定傷處：使用木板、雨傘（在戶外可用樹枝、登山杖）當護木，用繩子或皮帶將護木輕綁在傷處（不可過緊，以免影響血液循環），協助固定，避免傷處持續活動，擴大傷害；同時冰敷，在戶外則可用溪水冷敷（但開放性骨折除外，因有傷口，不可以讓污水或其他非無菌物污染傷口），減少腫脹、疼痛。如果無法自行包紮固定，就等救護人員處理。

到了急診，醫師會做Ｘ光及理學檢查，評估嚴重程度，通常這些狀況較緊急或危險，需要儘快治療：

1、脊椎骨折：如果壓迫到神經，可能讓人無法站立；壓到某些神經甚至可能造成癱瘓。

2、骨盆骨折：骨盆腔內空腔多，如果骨折，傷及器官，可能造成大量出血、休克。從高處跌落或車禍撞擊可能造成骨盆骨折。

3、小朋友的生長板骨折：生長板位於骨頭末端，青春期後閉合，攸關身高發育及關節發展，受傷的肢體或關節日後可能會變形。

4、成人的關節骨折：如果骨折處不平整，可能影響日後活動的靈活度，或者易磨損，引發創傷性關節炎。

5、骨折移位（錯開）、軟組織（肌肉及韌帶）嚴重腫脹或出血嚴重：他比喻，如果地震後牆壁龜裂但沒有錯開，就不需太擔心，但如果明顯錯開，代表移位大，比較危險，會壓迫鄰近結構，影響安全。

骨折也是如此，移位大會使骨骼的碎片或移位處壓迫到神經或血管，造成肢體麻、不靈活、末端皮膚蒼白，恐影響日後肢體活動；若出血腫脹引起局部肢體過大，則影響患肢的血液循環，造成組織壞死。

這3種狀況需開刀

開放性骨折：斷裂的骨骼突出到皮膚外。有時搬動病人時傷處也移動到，突出的骨骼自己又跑回去，看起來好像不嚴重，需要醫師仔細檢查、清創，否則可能引發傷口感染；並需要手術，把突出的骨頭移回原位，打鋼釘固定。

骨折移位大、角度變形嚴重：需藉手術將骨骼復位。

多重骨折：身體多處骨折，比如車禍造成雙腿骨折，如果都打石膏，會完全無法活動、行走，因此較適合手術，以鋼釘固定。

如果骨折沒有明顯移位、不在關節、非生長板的骨折，可先用石膏固定即可，之後在門診追蹤評估是否需要開刀治療。

急診不是先到先看，而是危急的病人先處裡。他說，需要手術的病人通常優先處置，可能當天甚至連夜進行手術，其他不緊急的狀況可能需要等，「但一定會先止痛，並固定傷處，避免骨折進一步移位或讓骨碎片壓迫鄰近組織。」

(中時電子報)