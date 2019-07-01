黃路梓茵（Lulu）主持第30屆金曲獎頒獎典禮，被恩師黃子佼讚亦莊亦諧，外界更是褒大於貶，可說風光完成金曲主持處女秀。男友阿達1日主持狼谷競技台《Game什麼東西》，被問到女友表現，他大讚「超過滿分」，並透露她每次接到製作人陳鎮川跟恩師黃子佼的簡訊就會拉肚子，整個人非常緊繃，他完全看在眼裡，他感性表示，「在她身上沒有臨場表現這種事，都是靠平日努力累積出來存在腦海中的資料庫，才能達到從容不迫，她做得非常棒，這次真的表現很好。」

阿達談到Lulu這段時間的辛苦相當有感，她不只拉肚子，還出現甩門幻聽，本來擔心是否遇到靈異現象，為了安撫女友的心，他上網查資料發現符合爆炸頭症候群現象，連忙告訴她。這段時間，原先就有煲湯習慣的他為女友更是勤做料理，像是香菇雞湯、蘿蔔排骨湯跟蜆精都在他幫女友進補的名單中。金曲當天，Lulu擔心腸胃出狀況，不敢多吃東西，阿達特地向Lulu媽請教傳說中她大考必吃的鹽巴飯糰怎麼做，後來為她做了三角海苔飯糰。

提及Lulu金曲主持表現，阿達表示，「我覺得她做的功課比台上表現出來的更多，她把所有入圍者的音樂跟背景都讀得很徹底。」他坦言，唯一擔心的就是她開場的饒舌歌曲表演，雖然她練習超過1800次，但他還是擔心她因太興奮而影響呼吸，過了這個環節以後，他完全放心。Lulu 1日早上在臉書寫下「我會宣布一個算是大事的一件事」，令粉絲期待是否她與阿達好事將近，後來才知道誤會大了，原來她是預告自己與盧廣仲共同創作台語歌〈巴豆痛〉，歌曲道盡她得知接下金曲主持棒後，陷入腹痛、拉肚子的可怕循環。

〈巴豆痛〉的發想就是從Lulu主持金曲奬而來，她與盧廣仲一起討論這個獨特主題，兩人共同討論創作，將這個再日常不過的主題，轉化成一首輕快搖滾曲風的台語歌，前奏更以極具戲劇性的「那卡西」唱腔演繹肚子痛的烏雲密佈，接著曲風一轉，變成輕快節奏，搭配舒緩旋律、詼諧歌詞，讓大家在緊張氣氛下仍懷有一份自嘲自娛的幽默心情。LuLu最新單曲〈巴豆痛〉7月10日Hit Fm首播，7月12日單曲數位上架。

(中時 )