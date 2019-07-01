美最新式KC-46空中加油機性能簡介

美國空軍最新式KC-46A 飛馬(Pegasus)空中加油飛機最近開始進行正式測試，從4月底開始，這架製造與交付過程狀況百出的下一代空中加油機在多數問題陸續解決後，已開始在加州愛德華空軍基地為22種飛機進行空中加油的測試，其中除了戰機與運輸機，還包括美軍最大型戰略運輸機C-5超級銀河(Super Galaxy)空中加油測試。這意味著，美國超大型運輸機將可以從美國本土起飛，以空中加油擴展航程後，直接將各種戰略物資與武器裝備運往全球絕大多數的衝突地點，具有重要戰略意義。

據《我們很強大》（We Are The Mighty)網站報導，美空軍4月29日在特拉維斯空軍基地(Travis AFB)以KC-46來為美軍最大型的戰略運輸機C-5M 超級銀河進行首次空中加油測試，相關測試還將涵蓋KC-46和22架不同類型與用途的飛機之間的空中加油作業。

美空軍KC-46加油機（圖下）與C-5M運輸機（圖上）在空中進行連接，預備進行油燃傳輸作業。（圖／美國空軍）

屬於第22空運中隊、駕駛C-5M超級銀河的飛行員德魯貝特曼(Drew Bateman)少校表示，這是KC-46與C-5M首次進行空中加油測試，試驗前做了非常詳細的檢查，KC-46機組要確保加油管可以安全地與我們的飛機連接和脫離，還要測試在不同高度與速度進行加油。

報導說，兩架飛機還要進行最大載荷下的空中加油測試，機上將載有超過80萬磅(約360公噸)貨物和燃料，空軍運輸中隊也開發了一個開速裝載計劃，有效減少貨物裝運時間。

波音公司KC-46加油機為C-17全球霸王運輸機進行空中加油。（圖／美國空軍）

報導指出，在連接加油管前，操作員必須使用攝影機投影在屏幕上的3D圖像來進行導引飛機到定位。因此，在不同海拔、速度與載荷下都會有不同的情況，必須操演如何應對。還要找到C-5M進行加油時的最佳速度，盡力確保兩架飛機在機械上的相容性、照明的問題與燃料轉移的各種功能都要評估，全部測試完成大約需要進行12架次飛行。

(中時電子報)