文淇一襲黑色印花洋裝，搭配同色系的膝下襪與瑪莉珍鞋，展現略帶成熟的小女人味。（Miu Miu提供）

身材纖細的席琳狄翁穿上桃紅色平口抓皺花卉洋裝，讓剪裁更顯立體。（Miu Miu提供）

「胡桃鉗公主」麥肯基弗依以高腰印花洋裝配上藤編包，彷彿初入上流社會的優雅女伶。（Miu Miu提供）

Miu Miu 2020早春有多款造型饒富創意的帽子，像是多層次棒球帽或是寬沿軟邊太陽帽。（Miu Miu提供）

馬、賽馬車、馬蹄鐵成為絲綢洋裝上的印花。（Miu Miu提供）

Miu Miu Club 2020早春秀選在巴黎布洛涅森林邊界的奧特伊賽馬場舉行，呼應本季強調社交與運動的風格，大秀以賽馬比賽開場，接著模特兒行走在馬場看台，重現70年代賽馬俱樂部的榮景。以《血觀音》打出知名度的大陸新星文淇，加拿大歌后席琳狄翁（Celine Dion）、「胡桃鉗公主」麥肯基弗依（Mackenzie Foy）都是座上嘉賓。

設計師Miuccia Prada女士說道：「綜觀近年體育項目發展，賽馬運動相對保守。我們想要變奏保守主義，讓保守態度變得有趣、有魅力。」馬場裝飾元素巧妙應用在服裝上：傳統的雙排釦西裝外套有了澎袖設計且捲至肘部；像是傳統騎師的運動衫、毛衣上的條紋、格紋，馬、賽馬車、馬蹄鐵成為絲綢洋裝上的印花；新奇的細長切爾西衣領配上高腰短褲。

賽馬女仕怎麼能少了遮陽帽？鐘形女帽、棒球帽多了抓皺與層次，太陽帽、報童帽被放大並加了寬沿與軟邊。這令人聯想到奧黛麗赫本（Audrey Hepburn ）在《窈窕淑女》裡的部分裝扮，是帶點性感、小叛逆，又不失復古與冒險的少女精神。

(中時 )