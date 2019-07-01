入圍11項的台北電影獎國片《寒單》，入選今年紐約亞洲電影節競賽項目，主演胡宇威非常開心，因為紐約在胡宇威的生活中占了很大一個部分，「能夠有這個機會在紐約放映我演出的作品，還能參加紐約亞洲電影節的競賽，真的感到很榮幸！」他日前也特地飛到紐約參加盛會，連日本女星小松菜奈都在晚宴上，主動跟胡宇威祝賀加油！

有趣的是，由於紐約此時也正在舉行同志大遊行，竟有觀眾看完《寒單》，認為兩位男主角胡宇威、鄭人碩「暗渡基情」，惹得策展人出面澄清：「我覺得《寒單》很MAN啊，全片充滿陽剛味」，卻意外使該片躍為7部競賽片中最具話題的電影。

獲邀出席的男主角胡宇威，即使在紐約出生長大，也是頭一回參加如此熱鬧空前的電影人聚會，不時開心地跟觀眾玩自拍，還有許多粉絲遠道趕來看他、狂送禮物，讓電影首映瞬間也成了粉絲見面會，人氣旺到極點，連三位策展人都看傻了眼。

(中時 )