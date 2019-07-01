行政院長蘇貞昌於臉書發文表示，2018年是台灣政府本世紀第一次達到財政平衡，還有賸餘一千多億，政府拿來補助幼兒托育、娃娃車更新，還有補貼單身及婚育家庭租金。蘇貞昌認為，不只能享受超有感減稅、各種嘉惠下一代的政策也正要上路，這就是務實的革新。

蘇貞昌也強調，顧好施政品質，跟維持財政紀律一樣重要，把事情做好，不必放話，也不用開那麼多芭樂票。

高雄登革熱疫情上，蘇貞昌指出，國軍隨時待命，自5月29日至6月30日以來，疾管署與國家衛生研究院共南下支援了900多人次，幫忙防疫與病媒蚊監測工作。高雄市政府急需五千萬補助防治登革熱，中央也大力支持，政院兩天就核准，在6月24日請高雄市政府出具領據，快來請款。

蘇貞昌表示，直到7月1日中午，衛福部才收到請款公文。雖然在這期間，高雄市長韓國瑜未掌握狀況，一邊不斷指控中央不關心。但是防疫不分藍綠，為了防堵疫情，中央一定最快速度出人出錢，這點從來不會改變。

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