BMW 7系列結合iDrive 7.0全數位虛擬座艙，搭配Nappa真皮菱格紋縫線座椅，營造出豪華氛圍。（汎德提供）

BMW 7系列Executive Lounge總裁級座椅具備舒活按摩功能且可多向調整。（汎德提供）

Audi A8搭載豐富完善的四環頂尖科技，A8 50 TDI quattro售價398萬元、A8 L 55 TFSI quattro Premium售價559萬元。（Audi提供）

6月新車掛牌統計出爐，較5月些微成長，保住持平狀態，但是從上半年車市表現來看，仍較去年衰退近7％。自6月開始，隨著多款新車接續發表，車商仍期待能帶動一波銷售熱潮，其中金字塔頂端豪華房車再掀戰火，BMW最新7系列旗艦一口氣推出短軸、長軸及M性能版共6款，售價自408萬元起，最高達968萬元；蟄伏一段時日的Audi也將推出A8旗艦車款。

為了呈現BMW豪華品牌氣勢，總代理汎德於南港展覽館舉辦BMW Luxury Class發表會，在台北愛樂管弦樂團精湛的演出下，全新BMW 7系列、8系列雙門跑車、8系列敞篷跑車、旗艦休旅BMW X7以磅礡氣勢開上舞台，新世代7系列結合iDrive 7.0全數位虛擬座艙，搭配Nappa真皮菱格紋縫線座椅，而Executive Lounge總裁級座椅更具備舒活按摩功能且可多向調整，盡顯旗艦房車的凜然風範。

相較於Mercedes-Benz S-Class長軸版銷售比例近8成，長軸與短軸版銷售比各半的BMW 7系列，顯示車主更偏好於自駕，總代理汎德為此更引進擁有609hp／850Nm最大動力、0-100km／h加速僅需3.8秒的M760Li xDrive，來滿足金字塔頂端車主的駕馭樂趣。

Audi A8結合新世代MMI直覺式觸控系統與語音聲控系統，打造更細緻、奢華的頂級乘坐享受，預計8月正式登台，預售期推出包含HD高階矩陣式LED極光頭燈組、OLED尾燈與車室氛圍照明的OLED極光套件，僅需加價14萬元即享有原價28萬的頂尖科技配備。

(中時 )