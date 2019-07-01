新北市中和區公所舉辦2019年新住民台語歌謠班結業式。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所舉辦2019年新住民台語歌謠班結業式。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所舉辦2019年新住民台語歌謠班結業式，參與歌謠班的每一位新住民朋友唱出所學的台語歌曲，帶來痴戀的一生、雙人枕頭、安平之戀、望露的春花等好聽的台語歌曲及朗讀台語對話及詩歌展現學習成果。

結業式除了有新住民台語歌謠歡唱外，來自各國的新住民朋友也帶來家鄉的異國美食小點心分享交流，為期3個月的台語歌謠班在歌聲、美食佳肴歡笑聲中劃下完美EDNING。

中和區長賴俊達表示，中和區新住民人數位居新北市第二多，也是一個具有多元文化特色及包融的大家庭，區公所希望藉由開設實用的歌謠班協助來自各世界各國及台灣各地的新住民朋友能學說台語融入在地生活，讓『新北市成為新住民朋友的第二個家鄉』。

中和區公所自2015年起結合伊甸基金會及中和圖書館開辦免費的「新住民學台語歌謠班」課程，每梯次報名人數約計60位，截至目前為止服務約計500多個新住民家庭，受益人次己達3000餘人次。

學員有來自新北市中和、永和、新店、三重、台北市甚至苗栗的學員。新北市圖書館為鼓勵新住民朋友閱讀好書，每年開課時都會核發借書證給每位學員，其中學員蘇滿洲在短短3個多月就借閱了375本書籍（榮獲借閱榜第一名），圖書館中和分館主任江燕鳳也致贈圖書及禮品鼓勵大家多讀好書充實知能。

新住民學台語歌謠班由中和區公所舉辦，感謝伊甸基金會關心新住民朋友多年來贊助講師費用共約計100餘萬，學員也大讚新北市推動新住民照顧的各項課程與政策，在結業式後也紛紛相揪要報名參加下一次的課程及活動，新北市開啟友善的門歡迎大家住在新北市，讓「新北市成為新住民的第二個家鄉」。

(中時 )