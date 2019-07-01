2019年中華職棒選拔會是味全龍復出後首次參加，為了從無到有組成團隊，味全龍今年總共選了28輪、32位選手突破歷年選秀新高，最終選擇與球隊同名的北市大魏全做為結尾，選擇後全場爆出熱烈歡呼聲。

味全龍總教練葉君璋表示，會選擇魏全主要是因為球隊缺捕手，同時吳德威領隊認為選擇魏全是不錯的結尾。而球隊一開始想法就是選擇先捕進內野手，例如狀元劉基鴻，「選進的內野手運動能力都是非常出色。投手方面也選擇的不錯，只要足夠掌握每個人的情況，就能讓他們發揮一定的實力，整體像郭郁政、吳俊杰都是很優秀的選手，內野手有一定的樣子，其他選進來的選手對整體很加分。」

味全龍總教練葉君璋。(鄧心瑜攝)

談到首輪、第六順位選進的平鎮高中強投徐若熙，葉總表示若他照顧得當、沒有受傷，會成為隊中很棒的投手，可能因為其他四隊在下半季有想補強的對向，因此沒想到能在首輪選到徐若熙，曾在場看過他的表現，認為他是不可多得的好手。

而這次選秀剛好別隊想選的都不是味全龍想補進的，因此葉總認為這次選秀成功補強許多優秀人才。像之前舉辦的測試會中，挖掘出不少璞玉，例如陳震洋、林孝程、呂偉晟等人，若不是有舉辦測試會，不會知道他們的身體條件這麼出色。

而味全龍球團會盡快展開簽約，目前暫定8月4日在斗六報到、5日開始集訓，8月中會正式舉行開訓儀式，在這之前會盡量和選手談好簽約條件。

2019年中華職棒選秀會結果。（中華職棒提供）

(中時電子報)