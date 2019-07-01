新北市新店分局為遏止青年結伴從事飆車、競速等活動，於轄內重要幹道及聯外交界處規畫防制危險駕車勤務。（葉書宏翻攝）

暑假將屆，許多青少年會趁此假期相揪出遊，鑒於7、8月份為青少年發生車禍事故的高峰期，新北市新店分局為遏止青年結伴從事飆車、競速等活動，於轄內重要幹道及聯外交界處規畫防制危險駕車勤務，針對無照駕駛、未戴安全帽、超速等易肇事致傷亡的違規，列為加強取締重點。

另每逢假日北宜公路及106線道常湧入出遊車輛，惟改裝排氣管車輛所發出高分貝的噪音，已影響周邊住家的安寧，因此，新店分局除夜間加強攔查以外，並不定時、不定點配合環境保護局、監理站針對改裝及噪音車輛共同執行聯合稽查，針對使用未經審核合格排氣管或違規變更車體設備等車輛，加強稽查取締，以維環境安寧。本月27日新店分局與環境保護局共同攔查車輛83台，通報改裝致噪音車輛5輛。

劉炯炫分局長表示，為改善機車噪音問題，還給民眾寧靜的生活空間，本項工作將持續與環保局共同合作執行。另民眾如發現使用中機動車輛噪音有妨礙安寧情形者也可上環保局噪音車檢舉網站（http：／／noisecar.epa.gov.tw／public／pub_news.asp）檢舉，經查證後環保局將通知車主進行檢測，車輛使用未經審驗合格排氣管，環保局將依噪音管制法告發取締處3000元罰鍰。希望駕駛人不要以身試法，不僅損害自己的愛車，更會危及自己本身及他人之安全。

(中時 )