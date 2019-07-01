蘋果日報最近引用前民進黨國際部黨工黃柏彰在《外交政策》上的投稿文章，對特定候選人抹紅。從以往引述PTT和內容農場攻擊特定政治人物的方式，「進化」到利用持有特定立場的海外網站刊登文章，打擊特定政治人士。其實就是指責「中國網軍」的同時，利用網路結合傳統媒體打擊異己的做法，對於希望不受到「外來影響選舉」的執政黨來說，是最大的諷刺。

蘋果日報引述黃柏彰（Paul Huang）在《外交政策》上發表的文章，指「中國網軍捧紅韓國瑜」、「創粉專貼假新聞3管理員遭起底是騰訊員工」。其實讀遍整篇文章，並沒有看到真正令人信服的證據。只是引述了一些學者和自己的觀察和看法。如果作者的指控屬實，茲事體大。因為政府相關單位和中選會依照法律可宣布選舉有外力介入，敗選的候選人可提出選舉無效之訴。而蔡英文政府從去年1124敗選以來，堅持選舉有外力介入，但如此嚴厲的指控，卻遲遲提不出來自官方、令人信服的證據。而親綠媒體卻利用出口轉內銷，讓政府過去的指控看起來是真的。如果文章中的列舉的IP和人名確實來自大陸，相關單位理應進行調查和積極偵辦。

隨著總統大選競爭白熱化，對於各個候選人的評論顯然會越來越多。有些人依照本身意識形態和政治立場投書海外媒體也可預見。若非該領域的權威專家，是否有大幅度引用的價值，值得商榷。另外，西方媒體也關注台灣選舉，一些評論或觀察是否可以引用而大肆宣揚而不構成「外力影響選舉」，也值得進一步探討。紐約時報專欄作家最近對國民黨總統候選人郭台銘的中國聯接提出質疑，媒體是否應該抓住真報導大做，對當事人造成傷害，是另一個應該嚴肅思考的議題。另一方面，如果是來自大陸、有獨特觀點，但對特定候選人做出控訴或影射的文章，是否有新聞價值大肆報導？

媒體如果呈現嚴重指控，對於受到影響的當事人，應該給予機會澄清。但在蘋果日報6月28日A12的報導中，我們並沒有看到報導登出相關當事人的意見，給予高雄市長當選人韓國瑜澄清的機會。這樣的新聞處理方式違反了新聞基本倫理。

最值得商榷的是，蘋果引述的黃柏彰文章本身對「網軍」來自哪裡、身份為何，有完全不同的解讀。一說是指直接隸屬於大陸「中國人民解放軍戰略支援部隊」（簡稱SSF）。另一說則指背後應是大陸公司雇用的私人團隊，並非隸屬大陸軍方或情報單位。但蘋果的報導方式和標題卻讓讀者誤以為是鐵的事實。這樣的報導方式不但偏頗，而且有斷章取義之嫌。

新聞和言論自由應該受到保障和維護，但針對政治人物的嚴厲指控和影射，利用出口轉內銷的方式、不給當事人澄清的機會，卻是另一種「假借外力影響本地政治的方式」，殺人的喊救命，這樣的做法絕不可取！此風絕不可長！

(中時 )