長榮空服罷工歹戲拖棚，樓愈蓋愈歪，討論起「18金釵」是不是非法罷工？講白了，就算非法，長榮也沒要追究，就算曠職，年終也被玩掉了，都沒差。空服工會執著於此，不過就是把18金釵當作「保命符」罷了！

這場台灣民航史上影響層面最大的罷工，到目前為止，已讓長榮停飛超過1000個航班（來回各算一班），營損突破20億元。然而這也是最荒腔走板的一次罷工，工會突襲罷工，得不到社會認同，如今騎虎難下，只剩下硬拗。

回頭看看破局的協議內容。平心而論，這跟當初談判破裂的原因都一樣，罷工前第一案是禁搭便車條款，這就是為工會的勢力而談；如今第一案是「秋後算帳」，這還是為了工會能否全身而退而談的免責條款。

光看工會提出的「參與罷工的會員權益需恢復至罷工前狀態」，就令人噴飯。不要討論合不合理、也不要討論辛苦擦屁股的內地勤感受，光股東權益、旅客及旅行業者損失，能回復到罷工前嗎？真當這條款是時光機嗎？

會提出這種荒謬的訴求，就像犯了錯要裝沒事，還要大家都不要計較，憑什麼？問題是，當空服工會突襲罷工時，有無想過會影響這麼多人的權益？還是「只要我想罷，有什麼不可以？」其他人都要摸摸鼻子、自認倒霉呢？

再者，關於「0508條款」，也就是年終、調薪已經員工優待機票要不要恢復，這更瞎。說真的，搞個罷工不只讓空服的年終賠掉，所有內地勤也跟著陪葬，以底薪3萬、年終4個月就是10來萬，平白無故被搞掉，你怒不怒？

怒是正常的，但更怒的恐怕是罪魁禍首，還理所當然的要討回這些福利。長榮航空講得沒錯，空服工會當初把員工優待機票講成乞丐票，如今為何又要「行乞」呢？

至於要長榮放棄法律追訴及行政救濟，更沒道理。如果工會於法有據，哪需要怕被告，更不需要製造那麼多的謊言、或拚了命為自己壯膽。如今要長榮先允諾不告，這何嘗不是心虛？「投降輸一半」是不是比較有誠意？

講到底，這場爛尾樓的長榮空服罷工秀，如今曲終人散，真正關心的沒幾人了，落幕之後，剩下的就是長榮航空與工會幹部法庭見。挑起戰端的工會幹部，其實心知肚明，如今當然想安全下莊，想盡一切辦法脫罪。

18金釵怎麼罷工的並不重要，這只是借題發揮、讓工會幹部能夠脫罪的保命符罷了。不信的話，這樣好了，工會如果有情有義，真的為了力保18金釵不被記曠職，甘願放棄所有免責條款，那長榮也就別計較了啦！

(中時 )