台大林管處70歲，人生70才開始，森林永續再出發。（廖志晃攝）

台大林管處長蔡明哲（左二）與韓國首爾大學簽訂合作備忘錄。（廖志晃攝）

台大實驗林70周年特展，於溪頭森林生態展示中心剪綵開幕。（廖志晃攝）

台大實驗林管理處1日以「學森活，好林居」為主軸，慶祝70歲生日；台大林管處長蔡明哲秉持大學社會責任理念，除了推動社區共榮、林下經濟、友善農法及國產材利用，更與韓國首爾大學簽訂合作備忘錄，發展永續林業與國際接軌。

台大林管處慶祝70歲生日，包括台大副校長羅清華、林務局副局長廖一光、玉山國家公園管理處長鍾銘山等人都共襄盛舉；並且邀請日本東京大學、韓國首爾國立大學、順天大學和美國USDA Forest Service等單位，與台大、興大、成大、台師大和林試所專家學者，針對生物資源、環境永續、健康促進和振興經濟等主題，進行森林永續發展科學與應用國際研討會。

蔡明哲表示，台大林管處秉持大學的社會責任理念，培育在地人才，積極參與、貢獻地方永續發展，尋找實現希望的途徑，因此，結合學術單位研發創新技術，再移轉給民間業者，希望促進社區共榮，例如國產材利用、原住民木工創作、森林蜜、段木香菇等，其中，鹿谷鄉的有機茶甚至已獲得歐盟認證，這些成果都在溪頭森林生態展示中心呈現，歡迎參觀。

溪頭營林區主任鍾立展表示，暑假開始，假日遊客每天約8000人，平日每天則有6000人入園；目前，白天氣溫僅約攝氏20多度，歡迎大家到溪頭吹天然冷氣，享受森林浴。

(中時 )