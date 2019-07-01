蔡政府減稅大紅包又來了！立法院今三讀修正《所得稅法》修正草案，增訂長照扣除額每人每年12萬元，未來民眾若要照顧身心失能家屬，不管是聘雇家庭看護、入住長照機構或甚至自行在家照顧，都享有減稅福利。惟新法增設排富條款，適用綜所稅率20％以上者將排除。新法將回溯至今年1月1日起實施，民眾明年5月申報綜合所得稅時即可適用，財政部雖估算有20億稅損，但預計將有29萬人受惠。

此外，《所得稅法》也同時三讀新增「名模林若亞條款」，明定薪資核實減除項目包含職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出，各項減除上限為薪資收入3％；新法明年5月報稅時適用，估計共7 萬名年薪超過 220 萬元者受惠。

蔡政府去年初通過稅改方案，調高標準、薪資與身障扣除額，讓不少民眾有感，但第一波稅改並沒有增訂長照扣除額；前財政部長許虞哲曾提出長照扣除額政策，但蘇建榮接任後曾暫緩推動，一度引發「許規蘇不隨」爭議，不過財政部最後從善如流提出版本，行政院在今年4月於通過《所得稅法》修正案，並將法案送進立法院。

雖然朝野黨團都認為長照扣除額是好政策，但國民黨團在協商時加碼，認為台灣已邁入高齡化社會，每個家庭每年不只花12萬元照顧失能者，認為應將扣除額提高到24萬元；且因不少社會新鮮人薪資低還要繳學貸，應給予畢業5年內的學生，每人給予每年2萬5千元的學貸扣除額。親民黨團甚至喊到長照扣除額30萬元。

不過民進黨團及財政部並未讓步，仍維持原本政院版的12萬元，最後民進黨團以財政部版本提出再修正動議，將條文送交表決。

三讀版本明訂長照扣除額為12萬元，不限聘雇看護、入住長照機構或在家照顧等樣態，但制定3類排除條款，若納稅義務人或其配偶適用稅率20％以上、選擇就其申報戶股利及盈餘合計金額按28％稅率分開計算應納稅額，或基本所得額超過規定扣除金額者，不適用長照特別扣除額規定。

雖然外界質疑長照扣除額12萬元可能太低，但綠委王榮璋表示，有長照需求的民眾，約一半以上是領有身心障礙手冊，而身心障礙特別扣除額為20萬元，若加上長照扣除額12萬元，共可扣除32萬元，對於有長期照護的家庭來說，已減輕不少負擔。

名模林若亞因不滿財政部北區國稅局，不讓她扣除工作時支出的必要費用而提起行政訴訟，最後釋憲成功，大法官認定國稅局引用法令違憲，財政部遂提出修法版本。

立院今處理完長照扣除額後，就接著三讀修正「名模條款」。新法明定，「職業專用服裝費」、 「進修訓練費」及「職業上工具支出」三項費用納入薪資核實扣除項目，但報稅時會依據每個人的所得而變化，民眾也可選擇現有的20萬薪資扣除額，不見得選擇核實扣除最有利。

(中時 )