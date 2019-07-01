第30屆金曲獎表現不俗，總收視平均為4.66。蔡依林獲頒「年度歌曲獎」與剃刀蔣上台致詞，在台上擁抱五月天阿信為收視最高點6.41，收視人口約141萬人。S.H.E熱唱〈十七〉、〈美麗新世界〉成收視第二6.39，收視人口約140萬人。歷屆最年輕的金曲主持人黃路梓茵（Lulu）則以串場「後臺掃QRcode交朋友」的橋段拿下收視第三5.99，收視人口約131萬人。

值得一提的是，本屆收視高點與外界推測略有出入，蔡依林以《Ugly Beauty》奪下「年度專輯獎」，當時她一度哽咽，令人印象深刻，但這一段與華麗的壓軸演出收視率都不敵她與阿信的溫暖一抱，可說抱出收視新高。而Lulu的金曲主持處女秀大受好評，網友原先預測她個人收視最高點會落在模仿陳珊妮的橋段，沒想到卻落在她現身後臺掃QRcode交朋友的串場主持。

本屆金曲獎網路評價不俗，YouTube金曲官方網路平台總點擊數約為597萬次，其中表演節目部分，由蔡依林演出奪冠，點擊數約為85萬次，鄧紫棋表演居次，點擊數約71萬次，S.H.E演唱位居第三，點擊數約為70萬次。另外，蔡依林和阿信擁抱的畫面，MOD和Hami Video收看人數合計近20萬人，整體流量創下歷年新紀錄。

(中時 )