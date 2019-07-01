行政院副院長陳其邁宣導7月1日起酒駕新制，為了吸引更多民眾關注，特別透過漫畫出擊，說這不是仙劍奇俠傳，為了逃離敵人追擊，必需使出絕招酒神，陳其邁還化身漫畫交警，親自宣導即日起拒酒測最高罰18萬元，同車乘客也會連帶處罰新台幣600元至3000元。

七月一日，酒駕新制上路！陳其邁在臉書表示，根據新修正的《道路交通管理處罰條例》，為嚇阻酒駕，全面提高罰則，重點包括拒絕酒測罰鍰從9萬元提高至18萬元，且每次加罰18萬元，論次計算無上限。酒精濃度超過最低0.15毫克，汽車駕駛人提高罰緩，按情節從3萬元至12萬元。喝越兇，罰越重！

陳其邁並條列出，酒駕者酒精濃度超過0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客都將受罰600元至3000元。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。另外，自行車、電動車、電動輔助車等酒駕也將受罰，罰鍰金額提高至600元至1200元；若拒絕酒測，最高處2400元罰鍰。

依照新規定，酒駕再犯、拒測及再犯，肇事致人重傷或死亡得沒入車輛。汽車運輸業的職業駕駛若因酒駕或拒測，導致他人受損而應負賠償責任，法院最高可判受損害程度3倍的懲罰性賠償金額。

陳其邁也仿七言詩，貼心提醒，「喝酒開車尚毋通，製造悲劇壞下場，同車乘客要勸阻，袖手旁觀一起罰」。

(中時 )