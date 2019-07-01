地面上的沸沸揚揚，不會遲滯我們探索世界的腳步。華航最新的機上雜誌《Dynasty》7月號，邀請讀者一起步下階梯，往地心探索神祕的地下世界，閱讀那充滿底蘊的城市陳跡與歷史記憶，打開對世界更廣闊的認知。

剝開時光之繭，重現城市的地下風光——本期以「底蘊」為題，邀請讀者跟報導拿起一把能剖開城市側面的蛋糕刀，用格列佛遊歷小人國的視角，將城上城下的世界，在眼前既宏觀又微視地仔細端詳。

於是，繞過羅馬許願池來到存在一千七百多年的地下水之城；見識了懸崖上的慢城奧爾維耶托，這是座能釀酒、養鴿子機能齊備的地下古城。又或者來一趟巴黎地下水道巡禮，傾聽流淌這偉大城市的血脈鼓動。地底下恍如另一個平行世界，這份隱藏的輝煌，在地表隱匿下華麗開展。往下探索，可以瞥見古城遺跡、宮殿、自然奇景，甚至交通建設、遊樂場一應俱全。眼不見，不代表不存在！

而深埋在地底的考古遺跡，更具有迷人的故事軸線。能解析兩千多年前古希臘「莎草紙」的文獻考證學者，更是率領考古團隊親臨現場考證的台灣第一人，文獻考證學家、國際知名的莎草紙學專家張瑞林，本期要跟讀者分享他的考古記事。

張瑞林的博士論文，將166塊莎草紙拼湊完成，解構出數千年前的常民生活、政治氛圍與階級文化等。這本莎草紙學專書歷時七年才完成，也一舉獲得法國古希臘文研究協會與法蘭西文學院的兩項大獎。

而從一貫的黑暗平凡，轉身成為「光之隧道」的日本清津峽隧道，從深邃幽暗帶來了光亮。走過採金風光歲月的台灣九份，撥開人聲鼎沸的觀光熱點，這處九份金礦博物館，為那段黃金歲月收藏了珍貴的歷史陳跡。

而深藏地底25公尺以下的倫敦郵政鐵路、布拉格老饕推薦的地下餐廳，再再都訴說了許多在地面下流動的常民生活歷史。細細讀來，比之地面上的城市風華，豪不遜色。

眼不見，不代表不存在！跟《Dynasty》7月號，一起邁開步伐，打開最好奇的雙眼，見見這些看不見的城市吧！

(工商 )