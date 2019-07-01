在6月20日，BR722停在C1登機門，開艙時間14時53分53秒，讓旅客準備下機，但隨後因地勤作業，一度退橋，直到作業完成後，在15時52分再度靠橋，讓機組員進入。（翻攝畫面）

根據飛航公開資訊顯示，接飛BR722前航班BR711在當日下午14時40分就落地，14時50分左右就靠橋下客，不但沒有延誤，還提早到25分鐘。（讀者提供）

桃空職工會以（上海航班）為例的事件說明時間表。（讀者提供）

根據飛航公開資訊顯示，接飛BR871前航班BR125在當日下午14時39分就落地，也沒有延誤，還提早到30分鐘。（讀者提供）

桃空職工會以（香港航班）為例的事件說明時間表。（讀者提供）

桃園市空服員職業工會6月20日發給會員的簡訊內容中，寫著下午4時以後「報到」的勤務，一律不得提供勞務，在1日工會的說明中卻沒有列出這項資訊。（讀者提供）

桃園市空服員職業工會1日召開記者會，會中表示被記曠職的18位長榮空服員，其中一班是因為當時組員抵達候機室時，受地面作業影響，空橋尚未搭起，並未在機邊徘徊刻意不上機。但工會簡訊通知明確寫著下午4時以後「報到」的勤務，一律不得提供勞務，但是相關人員對外說明時，卻完全沒有提到這項資訊。

相關人士指出，20日接飛BR722的前段班機，是從上海浦東機場飛桃園的BR711，表定時間15時05分抵達桃園機場，實際到達時間提前25分鐘，14時40分就降落，14時52分停靠空橋。旅客下機後因為機輪有問題必須更換輪胎，因地勤作業需求，一度退開A、B橋，直至15時45分完成更換，15時52分再度靠橋。

據了解，機長在15時52分靠橋後進入機艙準備，此時應該跟著上機的空服員的其中12名經討論後，決定參加罷工，隨後留在候機室不願上機執勤，等到16時工會宣布的罷工開始點後，12名空服員在候機室拿出罷工布條自拍，16時6分辦理退關。當時準備要登機的3百多名的旅客無法登機，只能候機室等待，旅客因為她們的「擅離職守拒飛」，長榮再緊急調派組員支援，以致班機延誤近3個小時。若罷工行動屬於合法，也有提前偷跑8分鐘疑慮。

至於另一班BR871的前段班機，從名古屋飛桃園的BR127，表定時間15時10分抵達，提前至14時39分降落，隨後在14時48分靠橋，並維持至BR871班機離場前都沒有退橋。該班機的機組員在下午3時52分全部登機執行飛行前檢查作業，至16時17分時，其中6名空服員表示要罷工下機退關。

桃空職工會在記者會上強調，二航班的旅客尚未登機，18位空服員沒有丟包旅客與違背飛安問題。但有搭過飛機的人都知道，機師和空服員沒有進入機艙完成飛行前準備工作，旅客是無法登機，確實是沒有飛安的問題。

民航法規定，空勤機組員必須完成飛行前檢查程序，空服員就定位，才能讓旅客登機，工會轉移在沒有旅客登機，所以沒有丟包旅客和飛安問題焦點上，和長榮堅持的是18位罷工組員的合法與合理性，完全是不一樣的。若工會堅持不管什麼情況下，下午4時以後罷工的都算合法，那在當時在飛行中的班機，有空服員決定要罷工，機長是否要緊急返航？

桃空職工的簡訊通知明確寫著下午4時以後「報到」的勤務，一律不得提供勞務，但是工會在1日的記者會中，卻完全沒有針對這則通知簡訊做進一步說明，反而是拿出飛機靠橋與否，與旅客沒有登機，沒有影響飛安，來為合法化18位拒飛空服員行為。

反觀18位空服員的報到時間，都是在20日下午2時至3時之間，報到後還全員都確認可以正常登機執勤，沒想到還是有部分空服員臨時喊要罷工，置旅客權益於不顧。這樣的行為屬於合法罷工？曠職？或者報到後拒飛？都有待主管機關及長榮航空釐清。

記者會結束後，空服員們相互擁抱打氣。（劉宗龍攝）

(中時 )