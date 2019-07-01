2019年中職選秀會，中信兄弟總選進8名選手，包含3名投手、1名捕手、1名內野手、3名外野手。其中第一輪選進的榜眼岳政華是穀保家商左投左打二刀流好手，領隊劉志威除了非常讚賞劉基鴻的能力之外，也不排除讓他發展二刀流的可能。

中信兄弟球團在選秀前就表示會以補強野手為主，認為岳政華是少數中外野手，且擁有非常好的守備判斷能力與速度，打擊也具有實力，球團對他的評價很高，一開始就是以他做為選秀目標。岳政華最快球速可到145公里，領隊劉志威表示，「二刀流是趨勢，他還很年輕，不排除有這個機會。」

而中信兄弟第二指名的投手魏碩成，是這次選秀進來最具有即戰實力的左投手，劉志威表示可能讓他下半季就出賽，不過還是最好還是經過完整春訓，但如果他的狀況很好，也不排除讓他升上一軍，魏碩成大學是先發投手，未來不會定位他的角色，會先讓他適應強度後再讓他發揮。

劉志威表示這次第二順位該選進的都選到了，因為今年有了味全龍的加入，讓選秀難度變的更高，需要思考的地方也更多，不過認為這是好事。

(中時電子報)