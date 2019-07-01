一架從德國科隆出發，飛往以色列特拉維夫的波音737，在起飛後不久發現左側一枚輪胎受損失去作用，以色列方面緊急動員100多輛救護車與消防車部署在機場以防萬一，所幸這架飛機仍成功平穩降落。
以色列時報(Times of Israel)報導，當地時間11點，一架載有152名旅客的保加利亞Electra航空公司(Electra Airlines)波音737飛機，從德國科隆起飛後不久，科隆機場人員發現停機坪有受損的輪胎皮，顯示飛機的機輪並不完整，他們將此事通報給飛機，以及預計降落的班古里安機場(Ben Gurion Airport)。
班古里安機場得知以後，宣布進入「緊急狀態3」，也就是最高的緊急級別，並派出最多的消防車與救護車待命。同時協調以色列空軍升空，檢查受損的737客機，並引導它如何妥善降落。
在當地時間下午4點05分左右，737飛抵特拉維夫上空，以色列戰機目視查看737的起落架，確定受損的是一枚左側主輪，這讓大家稍微放心，因為起落架的輪子不只一個，即使一枚受損，只要其他輪子正常就仍然可以降落。
隨後這架737在空中盤旋，減少燃油並減輕重量，以便在降落時，不會給受損的起落架多餘的衝擊力。在下午4點30分左右，這架飛機進場降落，相當平穩沒有任何閃失，結束了這場虛驚。
在確定飛機平安之後，以色列總理納坦亞胡在推特上也發表平安文，慶幸飛機安全降落。
(中時電子報)
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