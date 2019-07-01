彰化縣員警違紀貪瀆案擴大偵辦，彰化檢方包庇、貪汙、洩密和收賄等罪嫌，再聲請羈押1名金姓員警，彰化地院1日晚間9時許裁准，彰化縣警局立即決議將金姓員警予以記兩大過免職處分。

彰化縣警局強調，劉姓巡佐遭收押後本局立即實施清查，將金員調整至該分局四組辦理防情業務，並全力配合檢調實施調查，針對有風紀顧慮員警，全面進行清查，務求剷除警界害群之馬，以維警紀。

和美警分局大霞派出所上個月爆出一名劉姓資深巡佐涉嫌插乾股，包庇理容業者、還收受賄賂並利用職務洩密，彰化檢調調查後日前將劉員聲押禁見，彰化縣警局火速召開考績會，決議依據警察人員人事條例第31條1項6款「公務人員考績法所定一次記二大過情事」予以記兩大過、免職處分，主管也遭連坐處分，分局一組行政組長、和派出所所長都被拔官調為非主管職。

不過縣警局雖意圖止血，案情卻仍持續擴大，彰化檢方晚間發出新聞稿指出，上月27日劉姓員警遭羈押禁見後，承辦檢察官莊佳瑋持續深入追查，懷疑同分局金姓員警亦涉嫌，1日上午指揮彰化縣調查站及彰檢專案組檢察事務官，搜索金員住所、辦公處所，並會同彰化縣警局督察室調取相關資料。

檢察官訊後認定金員涉犯第231條第2項之公務員包庇他人犯圖利容留性交及猥褻、同法第132條第1項公務員洩密罪，還有貪汙治罪條例之公務員違背職務收受賄賂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向彰化地院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )